Браузер "Луна" будет запущен в России в 2023 году

Опубликовано: 10:38, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России разработали новый браузер. "Луна" станет доступна уже в этом году, первыми браузер смогут опробовать пользователи устройств на iOS. Браузер "Луна" будет открывать только безопасные сайты.

Новый браузер от российских разработчиков будет запущен в этом году. Браузер, получивший название "Луна", создали специалисты компании "Инновационная разработка".

"Браузер "Луна" - новый продукт, разработанный как альтернативный российский браузер для быстрого и безопасного доступа в интернет, а также к сервисам, связанным с онлайн-покупками, механиками геймификации, программами лояльности"

– компания-разработчик

На данный момент браузер проходит этап открытого тестирования, сейчас функционал приложения ограничен. В будущем "Луна" будет оснащена встроенными сервисами для онлайн-шопинга и программами лояльности.

Браузер будет безопасным, в нем будут прописаны сертификаты Минцифры РФ, так что открываться будут только помеченные зеленым проверенные сайты.

"Благодаря этому в приложении можно работать не только с поисковиками или популярными сервисами, но и пользоваться финансовыми услугами"

– "Инновационная разработка"

Запуск приложения "Луна" состоится до конца года. Первыми пользователями станут граждане с гаджетами на iOS, в будущем скачать браузер можно будет и на девайсы на Android, пишет ТАСС.