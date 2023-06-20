Браузер "Луна" будет запущен в России в 2023 году

Новый браузер от российских разработчиков будет запущен в этом году. Браузер, получивший название "Луна", создали специалисты компании "Инновационная разработка".
"Браузер "Луна" - новый продукт, разработанный как альтернативный российский браузер для быстрого и безопасного доступа в интернет, а также к сервисам, связанным с онлайн-покупками, механиками геймификации, программами лояльности"
– компания-разработчик
На данный момент браузер проходит этап открытого тестирования, сейчас функционал приложения ограничен. В будущем "Луна" будет оснащена встроенными сервисами для онлайн-шопинга и программами лояльности.
Браузер будет безопасным, в нем будут прописаны сертификаты Минцифры РФ, так что открываться будут только помеченные зеленым проверенные сайты.
"Благодаря этому в приложении можно работать не только с поисковиками или популярными сервисами, но и пользоваться финансовыми услугами"
– "Инновационная разработка"
Запуск приложения "Луна" состоится до конца года. Первыми пользователями станут граждане с гаджетами на iOS, в будущем скачать браузер можно будет и на девайсы на Android, пишет ТАСС.