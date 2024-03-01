Порог беспошлинного ввоза посылок в Россию снизился до 200 евро

В странах ЕАЭС изменились условия для физлиц, заказывающих посылки из-за рубежа. Теперь товары дороже 200 евро будут облагаться 15%-ной пошлиной.

Порог беспошлинного ввоза посылок в Россию и другие страны ЕАЭС снизился в 5 раз и теперь составляет всего 200 евро. Соответствующие изменения ранее анонсировала ФТС России.

В таможенной службе обратили внимание на то, что порог касается товаров, которые доставляют физлицам и экспресс-перевозчиками.

"Новая норма связана с прекращением действия решения ЕЭК, которым временно порог был увеличен до 1 тыс евро"

– ФТС

С 1 апреля заказать товар из-за рубежа без уплаты пошлины можно только в том случае, если его стоимость не превышает 200 евро, а вес составляет менее 31 кг.

"В части превышения норм необходимо заплатить пошлины в 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг"

– российская таможня