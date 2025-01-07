Вестник Кавказа

В Армении сменили министра окружающей среды

В Армении сменили министра окружающей среды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Указом президента Армении Ваагна Хачатуряна Акоп Симидян освобожден от должности министра окружающей среды страны, на пост главы ведомства назначен Амбарцум Матевосян.

Акоп Симидян покинул пост министра окружающей среды Армении – указ об этом подписал президент страны Ваагн Хачатрян, сообщили в пресс-службе правительства.

Причины увольнения чиновника не разглашаются, известно лишь, что предложение об его увольнении поступило от премьер-министра Никола Пашиняна, передает NEWS.am.

Новым министром окружающей среды страны назначен Амбарцум Матевосян, с 16 февраля 2023 года занимавший пост главного советника премьер-министра страны. 

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