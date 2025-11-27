В Армении назвали дату подготовки текста новой Конституции

Глава Минюстиции Армении Србуи Гальян рассказала о сроках подготовки текста новой Конституции. По словам Гальян, новый текст планируется подготовить к марту следующего года.
"Я хочу повторить то обязательство, которое взяло на себя Министерство юстиции, и оно касается подготовки текста и сроков его разработки. В частности, обязательство предполагает, что новый текст Конституции должен быть готов в марте"
– Србуи Гальян
Ранее премьер страны Никол Пашинян заявил о важности изменений Конституции в контексте развития демократии. По словам политика, законодательство в области судебной системы "оторвано от народа".
Напомним, что изменение текста основного закона Армении является условием Азербайджана для подписания мирного соглашения. Баку неоднократно подчеркивал важность отсутствия территориальных претензий к Азербайджану в Конституции Армении.