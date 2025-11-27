Вестник Кавказа

В Армении назвали дату подготовки текста новой Конституции

Герб Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ереване озвучили сроки подготовки текста новой Конституции Армении. Ранее глава правительства Пашинян указал на важность изменений для развития демократии в стране.

Глава Минюстиции Армении Србуи Гальян рассказала о сроках подготовки текста новой Конституции. По словам Гальян, новый текст планируется подготовить к марту следующего года. 

"Я хочу повторить то обязательство, которое взяло на себя Министерство юстиции, и оно касается подготовки текста и сроков его разработки. В частности, обязательство предполагает, что новый текст Конституции должен быть готов в марте"

– Србуи Гальян 

Ранее премьер страны Никол Пашинян заявил о важности изменений Конституции в контексте развития демократии. По словам политика, законодательство в области судебной системы "оторвано от народа".    

Напомним, что изменение текста основного закона Армении является условием Азербайджана для подписания мирного соглашения. Баку неоднократно подчеркивал важность отсутствия территориальных претензий к Азербайджану в Конституции Армении.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1065 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.