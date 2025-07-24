В Аджарии проходят масштабные проверки объектов питания

В разгар туристического сезона на курортах туристической Аджарии начались масштабные проверки баров, ресторанов и других объектов питания – они призваны обеспечить безопасности местных жителей и туристов.

В объектах питания курортной Аджарии начались масштабные проверки, которые проводят инспекторы Аджарского регионального управления Национального агентства продовольствия, сообщили в ведомстве.

Особое внимание проверяющих сосредоточено на предприятиях общественного питания черноморских и горных курортов Аджарии, инспекция проводится для обеспечения продовольственной безопасности местных жителей и туристов, говорится в сообщении Агентства, передает Sputnik Грузия.

Инспекция проходит в кафе, барах и ресторанах Батуми, Кобулети и в горных курортов региона: проверяется санитарно-гигиеническое состояние кухни, условия хранения продуктов и приготовления пищи, сроки годности, маркировка и происхождение сырья.

Это уже дает свои результаты - количество нарушений, выявленных в ходе государственного контроля, значительно снизилось, как и число нареканий на качество пищи, и это – в высокий курортный сезон, отмечают в Агентстве.