Вестник Кавказа

Россияне на 17% стали чаще выбирать туры в Грузию

Россияне на 17% стали чаще выбирать туры в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туры в Грузию стали популярны среди российских туристов. Особой популярностью стал пользоваться горный туризм Гудаури.

Российские туристы стали на 17% чаще выбирать туры в Грузию. Рост выявлен по сравнению с показателями прошлого года. 

Как отметили аналитики, путешественники стали чаще выбирать горный туризм в регионе Гудаури. 

"Грузия лидирует по темпам роста: спрос на туры в эту страну увеличился на 17%. Особой популярностью пользуется летний Гудаури, который в теплое время года превращается в рай для треккеров"

– YouTravel

Отметим, что за первую половину года Грузия приняла более 3 млн туристов. В казну страны от туризма поступило около $2 млрд.

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