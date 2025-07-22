Россияне на 17% стали чаще выбирать туры в Грузию

Туры в Грузию стали популярны среди российских туристов. Особой популярностью стал пользоваться горный туризм Гудаури.

Российские туристы стали на 17% чаще выбирать туры в Грузию. Рост выявлен по сравнению с показателями прошлого года.

Как отметили аналитики, путешественники стали чаще выбирать горный туризм в регионе Гудаури.

"Грузия лидирует по темпам роста: спрос на туры в эту страну увеличился на 17%. Особой популярностью пользуется летний Гудаури, который в теплое время года превращается в рай для треккеров"

– YouTravel

Отметим, что за первую половину года Грузия приняла более 3 млн туристов. В казну страны от туризма поступило около $2 млрд.