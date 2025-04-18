В Абу-Даби будет открыт первый "Диснейленд" на Ближнем Востоке

Первый ближневосточный "Диснейленд" будет построен в столице ОАЭ. Сейчас в мире насчитывается шесть парков развлечений Disneyland.

В Абу-Даби появится Disneyland, планами по строительству нового парка развлечений поделились в компании Walt Disney Co.

Disneyland Abu Dhabi станет седьмым в мире "Диснейлендом" и первым на Ближнем Востоке. Объект будет строиться на острове Яс, неподалеку от парков Ferrari World, SeaWorld и Warner Bros. World.

Около двух лет уйдет на создание проекта нового парка, который станет "самым технологически продвинутым" в истории Диснея, еще 5-6 лет займет строительство.

Инвестором выступает компания Miral Group из ОАЭ.