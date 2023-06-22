В Абхазии в честь Курбан-байрама отдохнут 28 июня

Опубликовано: 22:57, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Следующая среда в Абхазии будет нерабочей - выходной объявлен в связи с праздником Курбан-байрам.

В Абхазии 28 июня будет праздничным нерабочим днем. Выходной среди недели связан с наступлением праздника Курбанныхуа или Курбан-байрам.

Праздник жертвоприношения относится к ключевым праздникам ислама. Он не имеет постоянной даты и наступает через 70 дней после Ураза-байрама. Обычно мусульмане отмечают Курбан-байрам несколько дней.

Выходные в честь праздника объявляют там, где проживают мусульмане. В России нерабочие дни по случаю Курбан-байрама объявлены в этом году в Чечне, Дагестане, Татарстане и ряде других регионов.