Курбан-байрам: правила жертвоприношения

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Приближается один из главных праздников всех мусульман – Ид аль-Адха, или Курбан-байрам. Основной праздничный обряд - жертвоприношение. Расскажем, как совершать жертвоприношение на Курбан-байрам.

Приближается один из главных праздников всех мусульман – Ид аль-Адха, или Курбан-байрам. В этом году представители ислама отметят его 28 июня, через 70 дней после завершения месяца Рамадан.

К празднованию мусульмане готовятся тщательно: убираются в доме, совершают паломничество к святым местам (хадж), расстаются со своими долгами и грехами, а также прощают своих обидчиков. Главным же атрибутом Курбан-байрама служит обряд жертвоприношения, к которому следует подойти со всей строгостью.

Какое животное можно резать на Курбан-байрам?

Прежде чем приступить к обряду жертвоприношения, верующему необходимо выбрать животное. Чаще всего для обряда выбирают баранов или овец, и вот здесь есть ряд нюансов, которые стоит соблюдать мусульманину.

Перед закланием следует узнать породу животного, поскольку у каждой есть свои тонкости: бараны одной породы обладают большим количеством жира, а у других очень густая шерсть.

Также важен возраст барана или овцы. Обычно для обряда выбирают годовалых и полуторагодовалых животных. Но можно зарезать и барана, которому исполнилось 6 месяцев, однако он должен весить столько же, сколько и годовалое животное – 25 кг.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Далее нужно обратить внимание на внешний вид животного. Для обряда подходят бараны и овцы, у которых нет никаких проблем со здоровьем и они не лишены частей тела, будь то ухо, глаз или нога. Кроме того, нельзя приносить в жертву стерилизованного барана и беременную овцу.

Стоит отметить, что для Курбан-байрама подойдут не только бараны или овцы. Всевышний дозволил приносить в жертву всю домашнюю скотину. Поэтому заклать можно козу, корову, быка и даже верблюда.

Как делать жертвоприношение на Курбан-байрам?

После того, как мусульманин выбрал себе животное для совершения обряда, ему нужно как следует подготовиться. Для этого верующему надо наточить нож заранее, а не в присутствии животного. Нельзя при закалывании использовать тупой инструмент и резать барана при других животных.

Уши и глаза животного перед жертвоприношением обычно закрывают. Сначала его аккуратно приводят к месту совершения обряда, затем его кладут на левый бок в сторону Киблы (направления в сторону Каабы в Мекке). Обязательно нужно связать три ноги животного, а четвертую оставить свободной.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Перед совершением мусульманин должен произнести имя Всевышнего: можно сказать как "Бисмиллях, так и "Бисмилляхи Р-рахмани Р-рахим (Во имя Аллаха, Милостливого, Милосердного). Далее вместе с горлом режутся две основные артерии, а кровь следует выпустить в заранее приготовленную яму.

Важно обратить внимание на то, что шкуру с животного следует снимать после того, как оно перестанет шевелиться.

Мясо принято делить на три части.

Одна часть для нуждающихся.

Вторая – для родственников, друзей и соседей, вне зависимости от их вероисповедания.

Третью часть мусульманин оставляет для своей семьи.

Шкуру принесенного в жертву животного можно подарить своему другу или оставить себе, а можно обменять на то, что в дальнейшем принесет немало пользы. При этом ни в коем случае нельзя продавать ни шкуру животного, ни остальные части.

Жертвоприношение за другого человека

Мусульманин, за которого совершается жертвоприношение, должен провести обряд своими руками. Однако если человек не может закалывать животное по тем или иным причинам, то ему следует присутствовать при обряде, встав рядом со своим представителем, который режет за него.

Совершать жертвоприношение могут совершеннолетние и дееспособные представители мужского и женского полов, которые обладают имуществом и денежными средствами. Если заклание совершается за женщину или за несовершеннолетних детей, то их присутствие во время обряда желательно.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Важно знать, что мусульманину нельзя расплачиваться мясом за совершенный обряд, поскольку оно должно раздаваться даром и без какой-либо выгоды.

Для чего нужно жертвоприношение в исламе?

Жертвоприношение – один из важных обрядов поклонения. Оно свидетельствует то, что мусульманин верен Всевышнему и готов принести в жертву свое имущество ради довольства Аллаха.

Данный обряд совершается не только во время празднования Курбан-байрама, но и в другие особые дни. Каждый совершеннолетний мусульманин, у которого есть финансовые возможности, должен заколоть барана.

"Если человек имел возможность принести жертву и не сделал этого, то пусть не приближается к месту нашего моления"

- пророк Мухаммед

Главное в жертвоприношении – это искренность и намерение мусульманина, так как до Всевышнего доходит лишь богобоязненность верующего, а не мясо и кровь. Этим поступком мусульманин напоминает себе, что он раб Всевышнего, отдаляя себя от лицемерия и хвастовства.