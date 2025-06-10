В Абхазии начнут водить экскурсии по заповеднику "Великий Питиунт"

Власти Пицунды хотят организовать экскурсии по заповеднику "Великий Питиунт". На них туристы смогут прикоснуться к античной истории Абхазии.
В Пицунде хотят начать проводить экскурсии в заповедник "Великий Питиунт", рассказал и.о главы администрации района Рустам Агрба.
"Пока на уровне переговоров мы планируем туда привлечь туристические потоки, чтобы рассказывали о происхождении Пицунды, о том, как она зарождалась. За данной крепостью и располагалась сама Пицунда"
- Рустам Агрба
В эфире радио Sputnik он напомнил, что ранее в заповеднике археологи проводили раскопки. По мнению Рустама Агрбы, это может заинтересовать туристов.
Они смогут увидеть древние дольмены, дворец руководителя римского легиона, античные бани, колодец, винные погреба, монастырский комплекс и фрагменты крепостной стены.