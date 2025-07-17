Вестник Кавказа

Узбекский полузащитник ЦСКА будет играть в Турции

Узбекский полузащитник ЦСКА будет играть в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Как сообщают спортивные СМИ, Аббосбек Файзуллаев с нового сезона будет играть за "Истанбул Башакшехир".

Полузащитник сборной Узбекистана и московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев продолжит карьеру в турецком "Истанбул Башакшехир". 

Согласно данным спортивных СМИ, Файзуллаев прошел медицинское обследование и готов присоединиться к новой команде. 

В составе "армейцев" талантливый полузащитник линии атаки провел 72 игры, в которых отличился 8 раз и сделал 22 голевые передачи. В прошлом году 21-летний игрок из Узбекистана был признан лучшим молодым футболистом Азии. 

Отметим, что в клубе "Истанбул Башакшехир" Файзуллаев будет играть с партнером по сборной Эльдором Шомуродовым, который также имеет опыт игры в РПЛ.

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