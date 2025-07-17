Узбекский полузащитник ЦСКА будет играть в Турции

Как сообщают спортивные СМИ, Аббосбек Файзуллаев с нового сезона будет играть за "Истанбул Башакшехир".

Полузащитник сборной Узбекистана и московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев продолжит карьеру в турецком "Истанбул Башакшехир".

Согласно данным спортивных СМИ, Файзуллаев прошел медицинское обследование и готов присоединиться к новой команде.

В составе "армейцев" талантливый полузащитник линии атаки провел 72 игры, в которых отличился 8 раз и сделал 22 голевые передачи. В прошлом году 21-летний игрок из Узбекистана был признан лучшим молодым футболистом Азии.

Отметим, что в клубе "Истанбул Башакшехир" Файзуллаев будет играть с партнером по сборной Эльдором Шомуродовым, который также имеет опыт игры в РПЛ.