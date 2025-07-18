Президенты России и Узбекистана провели телефонный разговор

Российский президент Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор. Ранее сегодня российский лидер направил Мирзиееву поздравительную телеграмму.
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева состоялся сегодня, сообщение о нем опубликовано на сайте Кремля.
В нем говорится, что в ходе беседы Путин тепло поздравил Мирзиеева с днем рождения.
Главы государств также выразили удовлетворение высоким уровнем отношений России и Узбекистана – стратегического партнерства и союзничества.
Кроме того, главы государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие связей Москвы и Ташкента.
Ранее сегодня президенту Узбекистана была направлена поздравительная телеграмма.