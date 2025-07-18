Вестник Кавказа

Президенты России и Узбекистана провели телефонный разговор

Президенты России и Узбекистана провели телефонный разговор
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский президент Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор. Ранее сегодня российский лидер направил Мирзиееву поздравительную телеграмму.

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева состоялся сегодня, сообщение о нем опубликовано на сайте Кремля.

В нем говорится, что в ходе беседы Путин тепло поздравил Мирзиеева с днем рождения.

Главы государств также выразили удовлетворение высоким уровнем отношений России и Узбекистана – стратегического партнерства и союзничества.

Кроме того, главы государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие связей Москвы и Ташкента.

Ранее сегодня президенту Узбекистана была направлена поздравительная телеграмма.

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