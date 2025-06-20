Путин поздравил Мирзиеева с днем рождения

Владимир Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения. Он пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Российский президент Владимир Путин поздравил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиеева с днем рождения, сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Глава РФ отметил, что под руководством Мирзиеева Узбекистан уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, играет важную роль в региональных и международных делах.

Он подчеркнул, что президент республики вносит большой вклад в упрочение отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Ташкентом.

Путин добавил, что совместная работа по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества на благо народов двух стран и в интересах обеспечения безопасности будет продолжена.

В заключение российский лидер пожелал Мирзиееву крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.