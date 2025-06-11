Узбекистан активизирует безналичные расчеты

Узбекистан будет стимулировать безналичные расчеты, чтобы активизировать в стране борьбу с теневой экономикой – такое решение сегодня принял на совещании в правительстве президент страны Шавкат Мирзиеев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня на совещании в правительстве страны рассмотрел новые меры по совершенствованию системы противодействия теневой экономике, сообщили в пресс-службе президента.

Ранее административное давление и на дела бизнеса вынуждали многих предпринимателей работать в тени, однако сейчас налоговая нагрузка снижена, налоги сократилось с 13 до 9, отменено более 100 лицензий и разрешений, благодаря чему доля теневой экономики в стране уменьшилась с 45–50% в 2019 году до нынешних 35%, однако эта цифра должна снижаться и дальше, отметил президент, передает Podrobno.uz.

Так, переход в цифровой формат позволит снизить коррупционные риски в налоговой, банковской, таможенной, коммунальной и сертификационной сферах как минимум на треть, отметил Мирзиеев.

Президент призвал развивать налоговую культуру, поощрять честных предпринимателей и создавать условия, при которых вести открытый бизнес будет выгодно.

Нужно внедрить индивидуальный подход к каждой сфере, совершенствовать и цифровизировать налоговое администрирование, наращивать стимулы для бизнеса и улучшать трудовые отношения, отметил президент.

Главная ценность народа – честность, которая позволит принести народу благополучие и достаток, добавил Шавкат Мирзиеев.