Вестник Кавказа

Утреннее землетрясение почувствовали в Турции

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В провинции Адана в Турции зафиксировали подземные толчки, которые имели магнитуду 4,5. Их ощутили жители района Саимбейли.

Сейсмическую активность зафиксировали в провинции Адана в Турции, рассказали в Агентстве по чрезвычайным ситуациям МВД страны (AFAD).

Отмечается, что эпицентр подземных толчков магнитудой 4,5 находился в районе Саимбейли.

Приборы сейсмологов обнаружили землетрясение примерно в 7 утра по местному времени (совпадает с мск). Его очаг залегал на глубине 6,96 км.

Жители населенных пунктов районе Саимбейли ощутили тряску. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

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