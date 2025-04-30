Ураган оставил Абхазию без света

Мощный ветер разорвал провода и обрушил опоры высоковольтных линий электропередач в Абхазии – света нет на всей территории страны. МЧС республики не готово прогнозировать, когда получится вернуть в Абхазию энергоснабжение.

Первый замглавы МЧС Абхазии Тигран Делибалтян рассказал сегодня вечером о полном отключении энергоснабжения в стране из-за урагана. Мощные порывы ветра попросту повалили опоры ЛЭП и близстоящие деревья, что привело к массовому обрыву проводов.

"Сильные порывы ветра в Сухуме, Гулрыпшском, Гудаутском районах привели к тому, что на всей территории республики нет света. В некоторых местах попадали деревья"

– Тигран Делибалтян

Чиновник привел еще несколько примеров разгула стихии в Абхазии: в парке рядом с озером Рица машины несколько часов не могли выехать из-за рухнувшего на дорогу большого дерева. В Новом Афоне от упавшего дерева пострадал вокзал. В Сухуме у одного из домов оторвалась крыша, пишет ТАСС.

Пока что МЧС Абхазии не может дать прогноз, когда будет восстановлена подача энергии.