Ураган оставил Абхазию без света

Первый замглавы МЧС Абхазии Тигран Делибалтян рассказал сегодня вечером о полном отключении энергоснабжения в стране из-за урагана. Мощные порывы ветра попросту повалили опоры ЛЭП и близстоящие деревья, что привело к массовому обрыву проводов.
"Сильные порывы ветра в Сухуме, Гулрыпшском, Гудаутском районах привели к тому, что на всей территории республики нет света. В некоторых местах попадали деревья"
– Тигран Делибалтян
Чиновник привел еще несколько примеров разгула стихии в Абхазии: в парке рядом с озером Рица машины несколько часов не могли выехать из-за рухнувшего на дорогу большого дерева. В Новом Афоне от упавшего дерева пострадал вокзал. В Сухуме у одного из домов оторвалась крыша, пишет ТАСС.
Пока что МЧС Абхазии не может дать прогноз, когда будет восстановлена подача энергии.