"Умные города" Азербайджана вдохновили Королевство Лесото

Лесото собирается перенять опыт Азербайджана на пути к цифровизации. В Королевстве будет модернизирована транспортная и городская инфраструктура.

О намерении внедрить используемую в Азербайджанской Республике модель "умного города" заявила Нтхати Мураси, министр связи, науки и технологий Лесото во время Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций.

Лесото, по словам министра, направляет свои усилия на устранение разрыва с другими странами в аспектах цифровой модернизации. Отметив намерение перенять опыт Азербайджана в работе над проектом по урбанизации Лесото, итогом которой станет реновация дорог и улучшение организации транспортного движения, а также установление видеонаблюдения.

Конференция, учрежденная Международным союзом электросвязи (ITU) и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, проходит с четырехлетней периодичностью. Она нацелена на преодоление цифрового разрыва в мировом масштабе и способствованию глобальному внедрению новых технологий.