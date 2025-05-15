Вестник Кавказа

Украина обсудила с Европой переговорную позицию по встрече с Россией

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В пятницу в Стамбуле в преддверии российско-украинских переговоров состоялась встреча представителей Украины с представителями Германии, Франции и Великобритании, сообщают украинские СМИ.

Утром в пятницу в Стамбуле прошла встреча Украины с представителями Германии, Франции и Великобритании, информирует украинское телевидение со ссылкой на источники.

"В Стамбуле только что завершилась встреча главы офиса Зеленского (Андрея) Ермака, министра иностранных дел (Андрея) Сибиги и министра обороны (Рустема) Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании"

– сообщение

По данным СМИ, также во встрече принял участие спецпредставитель США Кит Келлог.

В рамках состоявшейся встречи стороны согласовали позиции перед переговорами России и Украины, уточнил Ермак на своей странице в соцсети.

Официальное начало встречи Росси и Украины с участием Турции запланировано на 12.30 пятницы.

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