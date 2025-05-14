Сценарии переговоров России и Украины в Стамбуле

По данным американских СМИ, Украина хочет сузить переговоры до темы временного прекращения боев. Российская делегация, в свою очередь, настроена на возобновление работы по обеспечению долгосрочного мира.

Инициированные президентом России Владимиром Путиным переговоры с Украиной должны сегодня воплотиться в жизнь.

Кто прилетел в Стамбул?

Накануне, 14 мая, стал известен состав российской делегации. Ее, как и на стамбульской встрече 2022 года, возглавит помощник президента Владимир Мединский, а сопровождать его будут замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

В составе украинской делегации переговорщиков числятся глава офиса президента Андрей Ермак, главы МИД и Минобороны Андрей Сибига и Рустем Умеров, а также дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква. Украинский лидер Владимир Зеленский тоже прибыл в Турцию, но собирается лететь в Стамбул вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом лишь в том случае, если туда прибудет Владимир Путин.

После того, как стало известно об отсутствии российского лидера, смысла в участии Зеленского в сегодняшних переговорах нет. Его представители и так по рангу превосходят российских переговорщиков. Из-за решения Владимира Путина в Стамбул из соседнего Катара не вылетел и глава Белого дома. Хотя Дональд Трамп преподнес все с точностью наоборот: якобы это Путин не полетел из-за того, что не едет Трамп. "Зачем ему ехать, если я не еду? Потому что я не собирался ехать. Я не планировал, но поехал бы?" — заявил он.

Изначально СМИ, в частности ТАСС, сообщали о начале переговоров в 10:00 по московскому времени, но встречу переместили на время после обеда. Местом переговоров, как и в 2022 году, стал рабочий офис Эрдогана - Долмабахче. Формат диалога - закрытый.

Чего ждать от переговоров в Стамбуле?

Итоги встречи, очевидно, будут ближе к ночи, но звучащие из Турции и за ее пределами заявления дают определенные подсказки. Принимающая сторона настроена оптимистично. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что переговоры между РФ и Украиной "позволят открыть новую страницу".

Трамп, несмотря на свое отсутствие в Турции, тоже верит в успех. В том же заявлении, где он оправдывается за неявку в Стамбул, президент США сказал следующее: "Полагаю, что Россия и Украина смогут что-то сделать, это должно прекратиться".

Большая интрига и противоречие содержатся в позиции украинского лидера. Изначально он рассчитывал на встречу лично с Путиным. За день до стамбульской встречи Зеленский сказал, что Украина не выдержит еще десяти лет войны с Россией, поэтому он надеялся на переговорах с Путиным добиться прекращения огня и обмена всех пленных. В то же время он требовал остановить бои в качестве условия для начала переговоров.

Однако ближе к ночи 14 мая стало понятно, что прекращать военные действия Россия не будет, а в Стамбул не прилетит не только Путин, но даже кто-то из российских министров, включая главу МИД Сергея Лаврова. Зеленскому это явно не нравится, но срывать переговоры он не стал.

Любопытно, что испортившая прошлую стамбульскую встречу Великобритания на этот раз советует Киеву вести себя осторожнее. По информации The Guardian, советник британского премьера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл настаивал на том, чтобы Украина не предпринимала действия, которые оттолкнули бы Трампа.

Эффект Трампа

В отличие от пассивного Джозефа Байдена, Дональд Трамп пытается давить на Украину и склонить ее к миру. Это было видно и на переговорах Трампа с Зеленским в Белом доме, и когда Путин предложил новые переговоры в Стамбуле. Президент США потребовал от Зеленского "немедленно" согласиться на предложения российского президента. Вашингтон пытается создать условия для прогресса - так, по данным Euractiv, на июньскую встречу НАТО Зеленского не пригласили из-за позиции Трампа, выступающего против включения в альянс Украины.

Давление Трампа работает в том смысле, что украинские дипломаты не отказались лететь в Стамбул. Если вынести за скобки влияние Трампа, то Зеленскому, который и сам поехал в Эрдогану, было бы неудобно перед страной-хозяйкой. По данным "Анадолу", перед стартом переговоров Зеленский встретится с Эрдоганом. При этом, вероятно, Ермак, Сибига и Умеров будут делать акцент на прекращении огня и рассчитывать на уступки от Москвы в ходе продолжения дипломатии на будущих встречах.

Позиция России

Российская делегация настроена на конструктивную беседу. "Как это было уже заявлено неоднократно, российская сторона настроена на серьезные переговоры. Российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьезной работе", - прокомментировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Москва, судя по продолжению боев сегодня и заявлениям Путина, заинтересована в полноценном урегулировании конфликта, а прекращение огня считает оттяжкой новых боестолкновений и возможностью вооружить Украину, то есть видит в этой идее очередные "Минские соглашения". В заявлении-предложении от 11 мая президент России призывал на переговорах в Стамбуле устранить первопричины кризиса и добиться по итогу не только прекращения огня, но и долгосрочного мира.

Сценарии переговоров

Если украинская делегация, пускай и выслушав позицию Мединского и его соратников, в итоге будет требовать выполнения предусловия для мирного урегулирования в виде 30-дневного прекращения огня, то успех встречи под большим вопросом.

По сообщению газеты The Wall Street Journal, Киев планирует реализовать именно такой сценарий. Неназванный чиновник сообщил американской газете, что украинские представители намерены обсуждать с Россией только вопрос о временном прекращении огня.

Если российская сторона не переубедит украинскую в бессмысленности временного прекращения боевых действий, то договоренностей ждать не стоит. СВО продолжится, а Украина продолжит терять живую силу и территории. Можно, конечно, будет рассчитывать на помощь Германии, Франции и Великобритании, но такая стратегия сомнительна. Ведь Трамп уже угрожал "умыть руки", если дипломатия не даст результата.

В случае срыва переговоров есть шанс на повторную встречу, где Зеленский уже не будет настаивать на режиме прекращения огня, а начнет диалог-торг по условиям мирного соглашения. Украине такое не в первой, ведь Зеленский только со второго раза смог договориться с Трампом.

В теории, хотя с очень низкой долей вероятности, можно допустить, что для демонстрации жеста доброй воли, как и в 2022 году, Россия согласится на перемирие, но не для того, чтобы угодить Зеленскому, а показать добрые намерения Трампу, который ведет себя очень комплиментарно к Кремлю.

Что будет дальше?

Если перемирие будет объявлено, то в течение 30 дней украинские и российские представители продолжат переговоры и обсуждения условий мирного соглашения, курсируя между своими столицами и Стамбулом. Если в указанный период удается достичь мира, то все остаются довольны, и для России такая уступка оказывается оправданной.

Но если по истечению 30 дней стороны не находят компромисса, то Россия на правах побеждающей стороны может себе позволить возобновить бои. Тогда коридор дипломатии сужается до всего лишь одного позитивного сценария: Россия и Украина ведут боевые действия, но при содействии Трампа и Эрдогана соглашаются провести еще одну, решающую встречу в Стамбуле. На них Москва будет ожидать принятия условий или договоренностей по окончательному урегулированию конфликта с четким определением границ стран, статуса Украины и всех тех нюансов, на которые обращает внимание Кремль.

Если и в таком случае делегации не могут добиться прогресса, например, из-за требований Украины вернуть территории, тогда дипломатия будет похоронена на неопределенное время - до тех пор, пока Киев не примет все условия и требования Москвы.

Более мягкий вариант для Зеленского - это Стамбул-3, где Ермак и Мединский не могут договориться по всем пунктам, но находят точки соприкосновения по 50-70% условий урегулирования конфликта. Здесь уже есть смысл продолжать диалог и надеяться на устранение всех остальных помех на пути к устойчивому миру. В этом варианте Москва будет иметь больший стимул для жестов доброй воли в виде прекращения боев и обмена пленных.