В Стамбуле сегодня возобновятся мирные переговоры по Украине

Стамбул сегодня станет площадкой для проведения переговоров между делегациями Москвы и Киева, которые должны запустить процесс урегулирования украинского конфликта.

Сегодня, 15 мая, в Стамбуле состоятся первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Консультации пройдут во дворце Долмабахче после встречи лидера Турции Эрдогана с Зеленским в Анкаре, которая запланирована на 14:00, передают СМИ.

Российскую делегацию в Стамбуле возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в состав российской переговорной группы вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Украинский лидер Владимир Зеленский вечером 14 мая вылетел в Турцию. В состав украинской делегации вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.

Президент РФ Владимир Путин накануне вечером провел совещание по подготовке к переговорам, на котором присутствовали члены делегации, глава российской дипломатии Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников, а также командующие группировками в зоне специальной военной операции.

Напомним, что переговоры в Стамбуле проводятся по предложению президента России Владимира Путина. Основной целью предстоящих переговоров является выход на соглашение о прекращении огня.

Повестка переговоров в Стамбуле

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала о российском подходе к возобновлению мирных переговоров с украинской стороной и ожиданиях по поведению делегации Киева в Стамбуле.

"Собственно, переговоры в Стамбуле возобновляется с того же места, на котором они остановились три года назад, когда по решению украинской стороны дипломатический диалог был прекращен. Поэтому сейчас будет возвращение к тем же самым переговорным позициям 2022 года, поскольку с российской стороны за прошедшее время ничего в подходах к целям и задачам специальной военной операции не изменилось", - прежде всего сказал он.

"Соответственно, за основу восстановления переговорного процесса будут приняты те договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле три года назад. То есть важно подчеркнуть, что сейчас переговоры организуются не с чистого листа, а на основании уже существующих наработок. По крайней мере, с российской стороны запланировано именно возвращение к достигнутым на последних переговорных раундах позициям", - продолжил Игорь Коротченко.

При этом он выразил сомнение в том, что Киев сейчас намерен вести конструктивные переговоры – ответ на российскую инициативу вызван давлением Вашингтона, требующего остановить боевые действия в кратчайшие сроки. "Сомневаюсь, что украинская делегация настроена на реальные переговоры. Вероятнее всего, с ее стороны мы увидим политическое шоу для того, чтобы попытаться использовать сам факт возобновленных контактов для реализации концепций гибридной войны против России", - отметил главный редактор "Национальной обороны".

"Стоит ожидать, что формально украинские переговорщики будут заявлять о готовности к переговорам, но на самом деле крайне сомнительно, что украинская сторона готова по существу что-то обсуждать с российской стороной", - заключил Игорь Коротченко.