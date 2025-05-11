Эрдоган не встретится с делегациями РФ и Украины в Стамбуле

В графике президента Турции Эрдогана нет встречи с делегациями России и Украины, прибывшими в Стамбул на переговоры. Все запланированные мероприятия турецкого лидера пройдут в Анкаре.

Встречи с делегациями России и Украины в Стамбуле нет в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили СМИ.

Весь сегодняшний день Эрдоган планирует провести в Анкаре. Там он примет в своей резиденции президента Украины Владимира Зеленского, который прилетит в Турцию на фоне стамбульских переговоров.

После президент Турции примет участие в мероприятия в конгресс-центре правящей Партии справедливости и развития (Ak parti) и в Объединении торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB).

Напомним, что сегодня в Стамбуле состоятся переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Встречу двух стран инициировал российский президент Владимир Путин в минувшие выходные.

Делегацию от РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В Стамбул также прибыли представители США – спецпредставители президента Кит Келлог и Стивен Уиткофф, а также госсекретарь Марко Рубио.