Ученые СКФУ упростили добычу нефти

Добывать нефть из скважин стало дешевле и безопаснее - специалисты Северо-Кавказского федерального университета запатентовали новое соединение пластиковых труб, предотвращающее их протечки.

Вскоре металлические трубы в нефтегазовых скважинах можно будет заменить на более дешевые металлопластовые, и это – благодаря новому соединению, предотвращающему их протечки, разработанному учеными Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в Ставрополе, сообщили в пресс-службе вуза.

"Сложность в том, что при нагреве трубы соединения расширяются по-разному, из-за чего контактные напряжения в резьбе ослабевают. Существующие разработки либо не обеспечивают достаточной надежности, либо значительно усложняют конструкцию"

- студент направления "Нефтегазовое дело" СКФУ Иван Коваленко

Ученые вуза предложили решение этой проблемы за счет резьбового соединения с фторопластовыми уплотнителями, которые при нагреве расширяются сильнее, чем металл, компенсируя деформации и сохраняя герметичность соединения, передает РИА Новости.

Новое резьбовое соединение позволяет использовать в процессе вместо металлических недорогие металлопластовые трубы, а значит, снизятся и затраты на закупку и обслуживание оборудования, рассказали авторы исследования.

Новинка уже прошла успешные испытания, на новую разработку получен патент.