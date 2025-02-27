В СКФУ разработали эффективный способ очистки воды

Ученые Северо-Кавказского федерального университета запатентовали новый недорогой и эффективный способ очистки и обеззараживания воды в полевых условиях, позволяющий убрать из нее все опасные для человека микроорганизмы.

Новый оригинальный и недорогой способ очистки воды разработаи и запатентовали специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ): он позволяет не только снизить жесткость воды, но и уничтожить в ней грибки и бактерии, опасные для здоровья человека, рассказали в пресс-службе вуза.

Базовая основа метода - прогон воды через бактерицидный фильтр-элемент из пористого полимерного материала, модифицированного наночастицами. С механической очисткой прекрасно справляется полиэтилен, а с микробами - частицы серебра и меди, вот только пористый материал быстро загрязняется, чистить его сложно, а стоит он дорого, рассказали в вузе, передает РИА Новости.

Гораздо проще и дешевле новый способ очистки скважинной, колодезной или речной воды – он не требует стационарного оборудования, рассказал профессор департамента строительной инженерии и прототипирования института перспективной инженерии СКФУ Николай Стоянов.

"Вода пропускается через электродиализатор с нейтральной полупроницаемой мембраной, выполненной, например, из брезента. Образующийся в результате электрохимической реакции гипохлорит натрия обеззараживает поток, это же делает и электрическое поле"

- Николай Стоянов

Такая двойная очистка гарантирует отсутствие в воде микроорганизмов и возможность размножения бактерий, осаждение ионов калия и магния создает оптимальную жесткость воды, а финальный этап ее очистки - мраморная или доломитовая крошка улучшает ее вкус.

При этом затратная часть работы нового фильтра – только расход электроэнергии, на производство 1 кубометра чистой воды требуется всего 1,2 кВт/ч электроэнергии, которую смогут вырабатывать автомобильные аккумуляторы или солнечные батареи, добавил ученый.