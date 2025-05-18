Убийцу сотрудников посольства Израиля могут казнить в США

Неизвестный застрелил двух сотрудников израильского посольства в США в среду вечером. Нападавшего задержали, ему грозит смертная казнь.

Мужчине, убившему двух сотрудников посольства Израиля, грозит смертная казнь в Соединенных Штатах. Об этом сообщила 23 мая временный прокурор США Жанин Пирро.

Она отметила, что стрельба, произошедшая позавчера вечером, расследуется как преступление на почве ненависти и терроризма, передает NBC News.

"Это дело, подлежащее смертной казни"

– Жанин Пирро

Убийство сотрудников израильского посольства произошло вечером 21 мая неподалеку от еврейского музея. Подозреваемый задержан. Им оказался 31-летний уроженец Чикаго Элиас Родригес. Во время задержания он выкрикивал лозунг в поддержку Палестины.

Напомним, накануне президент США и премьер-министр Израиля поговорили по телефону. Одной из обсуждаемых тем стало убийство сотрудников посольства.