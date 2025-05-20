Сотрудники посольства Израиля погибли при стрельбе в Вашингтоне

Работник и работница посольства Израиля в США погибли в результате стрельбы, открытой мужчиной, выкрикивавшим палестинские лозунги, в Вашингтоне.

Сотрудники израильского посольства стали жертвами мужчины, открывшего огонь у Столичного еврейского музея в Вашингтоне. Трагедию прокомментировали президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По данным Associated Press, как рассказала глава вашингтонской полиции Памела Смит, от полученных ранений скончались мужчина и женщина. Сотрудники дипмиссии уходили из музея после мероприятия в момент, когда 30-летний мужчина стал стрелять.

Подозреваемый был оперативно задержан. Как пояснили в полиции, при задержании стрелок кричал "Свободу Палестине!"

Как уточняет телеканал CBS, кроме двух погибших есть еще несколько раненых, это также сотрудники посольства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что убийство было совершено, по всей видимости, из-за антисемитизма, и подчеркнул, что такие преступления должны быть прекращены. Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Ненависти и радикализму нет места в США"

– Трамп

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с ЧП дал поручение повысить меры безопасности во всех дипломатических представительствах, а также активизировать охрану представителей власти.