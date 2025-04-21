Израиль ждет провала переговоров Тегерана и Вашингтона

Израиль готовится нанести удар по Ирану, если очередной, пятый по счету раунд переговоров Тегерана и Вашингтона окажется провальным.

Израилю не терпится поставить точку в переговорах по иранской ядерной программе, которые ведут Вашингтон и Тегеран, причем поставить ее военным путем, если очередной раунд переговоров станет провальным, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Израильские военные рассуждают: оперативное окно для проведения успешного удара скоро может закрыться, поэтому нужно действовать быстро, если ирано-американские переговоры не увенчаются успехом, передает "Интерфакс".

"Биньямин Нетаньяху ждет, что переговоры по ядерной программе провалятся, и на данный момент Трамп будет разочарован ходом переговоров и готов дать ему добро"

- Axios

Причем любой израильский удар по Ирану будет не разовым, а военной кампанией продолжительностью не менее недели, и администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена тем, что Нетаньяху может предпринять свой шаг, не согласовывая его с Белым домом.

Напомним, накануне руководитель оманской дипломатии Бадр аль-Бусаиди анонсировал пятый раунд переговоров между Ираном и США по ядерной проблеме, отметив, что очередная встреча по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы состоится 23 мая в Риме.

Первый раунд американо-иранских переговоров состоялся 12 апреля в Омане. Следующий раунд прошел уже в Риме 19 апреля. Третья встреча была снова в Омане 26 апреля, а четвертый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана состоялся 11 мая в Омане. Иран представлял глава МИД Аббас Арагчи, а США – спецпосланник президента Стив Уиткофф.