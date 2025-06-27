Туроператоры назвали лучшие бюджетные отели Абхазии

Где в Абхазии отдохнуть недорого? Российские туроператоры перечислили 30 лучших бюджетных мест размещения в Абхазии летом 2025 года.

В Абхазии этим летом можно отдохнуть, выделив на проживание порядка 1 тыс рублей в сутки, пишет АТОР со ссылкой на российских туроператоров.

Недорогое проживание в Абхазии чаще всего можно найти в мини-отелях и гостевых домах, обычно они расположены не рядом с пляжем, питание не включено, а в номере вентилятор зачастую заменяет кондиционер. В среднем такие номера стоят 2-6 тыс рублей за двоих. При этом бюджетный отдых в Абхазии востребован, у туроператоров в 2025 году на него приходится до 30% всех бронирований.

По данным АЛЕАН, номер "эконом" за сутки в июле в Абхазии обойдется в 1 250 рублей на двоих - или 625 рублей на человека в отеле уровня "две звезды". Недельный тур будет стоить меньше 9 тыс рублей. За 9,7 тыс рублей на двоих на неделю есть путевки в "Золотую Бухту".

Операторы перечислили 30 лучших отелей и гостиниц Абхазии в бюджетном сегменте. В Гудауте стоит обратить внимание на отель "Дени Дельмар", отель "Волна", гостиницу "Волна", коттеджный комплекс "Бамбора", базу отдыха "Мия" и гостевой дом Villa Bella. Для отдыха в поселке Цандрыпш стоит выбирать отель "Калипсо", отель "Резиденция Апсны", гостиницу "Белая Панама", дом отдыха "Псоу". Бюджетно отдохнуть в Пицунде можно в отеле Freedom, пансионате "Курорт Пицунда", гостевом доме "Мечта", на базе отдыха "Золотая Бухта".

Гагра – самый любимый туристами курорт Абхазии, здесь также имеются возможности для недорогого летнего отдыха: санаторий "Сана", дом отдыха "Закавказье", гостевой дом "Гагра Лазурная". Бюджетные отели Нового Афона: отель "Афон Дакир", гостиница SkyTerra, курортный комплекс "Камарит". В Сухуме можно бюджетно разместиться в пансионатах "Айтар" и "Калясур".

Где еще найти недорогое проживание в Абхазии в июле? Отель "Розовый Фламинго" ждет туристов в Гячрыпше, гостиница "Валентина" – в Гечрипше, "Тихая Гавань" в Алахадзе, White Hotel в Псырцхе. Также экономно можно разместиться в гостевом доме Amina Beach в селении Амзара, в отеле "Алаку" в Гулрыпшском районе, в кемпинг Тамыш Village в Тамыше, а также в пансионат "Солнечный Летний" в Багрипше.