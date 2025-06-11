Вестник Кавказа

Российские туроператоры предложат новые отели в Абхазии для отдыха

Номер в отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии номерной фонд, предлагаемый российским туристам через операторов, увеличивается. Туроператоры расширяют сотрудничество с отелями в Абхазии, в частности в Гагре.

Предложение для российских туристов, приобретающих туры в Абхазию на лето 2025 года, увеличится вслед за растущим спросом, пишет "Коммерсант".

В Fun&Sun стали сотрудничать с отелем "Луиза", в целом предложение по Абхазии выросло на 15%. "Алеан" готов предложить туристам еще 450 номеров - туроператор договорился на дистрибуцию двух отелей в Гагре "Нарт" и "Изумруд".

В этом году спрос на отдых в Абхазии среди россиян растет благодаря ряду факторов - это и запуск прямых рейсов в Сухум, и ограничения, введенных в Краснодарском крае, отчего туристы ищут другие варианты отдыха на Черном море.

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