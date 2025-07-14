Туристы в 2025 году активно едут в Минводы

Стали известны самые популярные направления для отдыха в 2025 году. В тройку вошли Минеральные воды, их выбрали для поездки 11% российских туристов.

Ставропольский курорт Минеральные Воды вошел в тройку самых востребованных направлений для отдыха в России в 2025 году.

Согласно исследованию центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, около четверти путешественников в 2025 году отдыхают в Краснодарском крае, второе место занимает Москва - 12%, третье Минводы с 11%. Аналогичным спросом пользуется Санкт-Петербург.

Больше половины россиян, планировавших отпуск в этом году, уже реализовали свои планы, отметили в Роскачестве, передает РИА Новости.