Государство поможет строить бассейны на Ставрополье

Бизнесмены, решившие построить бассейны на своих туристических объектах, получат помощь от государства на Ставрополье. Это позволит нарастить туристический поток в регионе.

Строительство бассейнов на Ставрополье владельцы туристических объектов смогут осуществить при помощи со стороны государства, сообщает Минтуризма Ставрополья.

В ведомстве напомнили, что продолжают принимать заявки на субсидии в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", в том числе можно подать заявку на субсидию для строительства бассейна.

В министерстве рассказали, что за прошлый год, за счет господдержки, в Шпаковском районе появились пять бассейнов, которые работают круглый год. Их открытие уже дало свои плоды: этим летом турпоток на соответствующие объекты существенно вырос.

В Минтуризма также привели пример, как можно эффективно использовать поддержку со стороны государства для развития туристического бизнеса. Так, база отдыха, действующая в станице Ессентукской, получила субсидию на создание глэмпинга в прошлом году. Сейчас ее руководство уже направило новую заявку – на строительство бассейна, чтобы существенно увеличить привлекательность территории.