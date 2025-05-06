В горах Северной Осетии открылся крупный отель с бассейном и спа

Новый отель появился в Северной Осетии. Он расположился в живописной горной местности и предлагает комфортный отдых уровня "4 звезды".

В Северной Осетии открылся первый четырехзвездочный отель сети Сosmos Hotel Group.

"Cosmos Vladikavkaz La Vallee – первый сетевой отель в Северной Осетии под управлением и брендом федерального гостиничного оператора. Он расположен всего в 5 минутах езды от знаменитого Даргавского некрополя и в 20 минутах – от Мидаграбинской долины"

– Сosmos Hotel Group

Сообщается, что гостей ждут 70 номеров, а также два ресторана, бассейн, спа и тренажерный зал. Ночь в отеле обойдется минимум в 8 тыс рублей на двоих.

Новый отель в Даргавсе позволит нарастить турпоток в республику, где пока недостает мест размещения для туристов.