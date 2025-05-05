Вестник Кавказа

Ozon вложит почти 170 млн рублей в развитие сети ПВЗ в Северной Осетии

Ozon вложит почти 170 млн рублей в развитие сети ПВЗ в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти 170 млн рублей направит Ozon на развитие сети ПВЗ в Северной Осетии. Средства пойдут на поддержку предпринимателей, которые открывают новые точки выдачи заказов.

Один из крупнейших в России маркетплейсов Ozon вложит порядка 168 млн рублей в развитие сети пунктов выдачи заказов во Владикавказе и других городах Северной Осетии, поведал глава региона Сергей Меняйло. 

"В этом году Ozon вкладывает более 168 млн рублей в развитие сети пунктов выдачи по Северной Осетии. Эти деньги пойдут на поддержку предпринимателей, которые открывают и развивают новые пункты выдачи заказов"

– Сергей Меняйло 

Глава республики отметил, что более 1 тыс предпринимателей региона реализуют свою продукцию на интернет-площадке, оборот за минувший год вырос вдвое. Как отметил Меняйло, в РСО сейчас 250 пунктов выдачи заказов.

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