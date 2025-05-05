Ozon вложит почти 170 млн рублей в развитие сети ПВЗ в Северной Осетии

Почти 170 млн рублей направит Ozon на развитие сети ПВЗ в Северной Осетии. Средства пойдут на поддержку предпринимателей, которые открывают новые точки выдачи заказов.

Один из крупнейших в России маркетплейсов Ozon вложит порядка 168 млн рублей в развитие сети пунктов выдачи заказов во Владикавказе и других городах Северной Осетии, поведал глава региона Сергей Меняйло.

"В этом году Ozon вкладывает более 168 млн рублей в развитие сети пунктов выдачи по Северной Осетии. Эти деньги пойдут на поддержку предпринимателей, которые открывают и развивают новые пункты выдачи заказов"

– Сергей Меняйло

Глава республики отметил, что более 1 тыс предпринимателей региона реализуют свою продукцию на интернет-площадке, оборот за минувший год вырос вдвое. Как отметил Меняйло, в РСО сейчас 250 пунктов выдачи заказов.