Сколько соглашений подпишет Северная Осетия на КИФ-2025?

Порядка 15 соглашений планируется подписать властями Северной Осетии в ходе Кавказского инвестиционного форума, такую цифру назвал глава республики Сергей Меняйло.
Он напомнил, что КИФ-2025 стартует через неделю. По словам Меняйло, форум относится к числу ключевых деловых событий России.
Глава республики заверил, что Северная Осетия ведет активную подготовку к нему. Политик заверил, что власти намерены продемонстрировать, чего может добиться Северная Осетия.
"Презентуем инвестиционный потенциал республики и подпишем около 15 серьезных соглашений с партнерами со всей страны"
– Меняйло
Он добавил, что на стенде региона участники форума смогут ознакомиться с пятью основными проектами, который включены в модель экономического развития Северной Осетии. Глава региона пояснил, что они относятся к самым разным сферам, включая туризм, сельское хозяйство, IT и промышленность.
Напомним, Кавказский инвестиционный форум стартует в Минводах 25 мая. Он будет проходить по 27 мая включительно.