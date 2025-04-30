Сколько соглашений подпишет Северная Осетия на КИФ-2025?

Руководство Северной Осетии намерено заключить примерно 15 масштабных соглашений в рамках Кавказского инвестиционного форума 2025. Событие пройдет в Минводах 25-27 мая.

Порядка 15 соглашений планируется подписать властями Северной Осетии в ходе Кавказского инвестиционного форума, такую цифру назвал глава республики Сергей Меняйло.

Он напомнил, что КИФ-2025 стартует через неделю. По словам Меняйло, форум относится к числу ключевых деловых событий России.

Глава республики заверил, что Северная Осетия ведет активную подготовку к нему. Политик заверил, что власти намерены продемонстрировать, чего может добиться Северная Осетия.

"Презентуем инвестиционный потенциал республики и подпишем около 15 серьезных соглашений с партнерами со всей страны"

– Меняйло

Он добавил, что на стенде региона участники форума смогут ознакомиться с пятью основными проектами, который включены в модель экономического развития Северной Осетии. Глава региона пояснил, что они относятся к самым разным сферам, включая туризм, сельское хозяйство, IT и промышленность.

Напомним, Кавказский инвестиционный форум стартует в Минводах 25 мая. Он будет проходить по 27 мая включительно.