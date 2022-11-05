Туристическая "Кавказская тропа" обойдется в 6 млрд рублей

Туристический маршрут "Кавказская тропа" на Северном Кавказе может потребовать до 6 млн рублей. Инвесторами выступят бизнесмены и компания Кавказ.РФ.

Создание "Кавказской тропы" может потребовать 6 млрд рублей инвестиций, рассказал заместитель гендиректора АО "Кавказ.РФ" Владимир Лапухин на КИФ-2025.

Он пояснил, что проект туристического маршрута будет реализовываться в два этапа. Планируется привлекать как бюджетные, так и частные инвестиции.

"Общий объем денежных средств в рамках реализации проекта, ориентировочно, 3 млрд рублей, но при этом мы планируем порядка 3 млрд рублей частных инвестиций, потому что на протяжении всего маршрута будет возводиться огромное количество глэмпингов, кэмпингов и других мест размещений"

– Лапухин

Турпоток тропы ожидается на уровне не менее 3 млн человек в год. Маршрут позволит туристам знакомиться с красотами Кавказа, а также заниматься агротуризмом.

Частично маршрут уже существует, и пользуется популярностью среди туристов, добавил он.

"На территории Чеченской Республики реализовали 60 км троп, на территории Эльбруса чуть меньше - 38 км. Мы видим, что они активно пользуются спросом"

– Лапухин

В будущем турмаршрут пройдет через все республики СКФО, а также затронет Краснодарский край, его протяженность составит 3,3 тыс км. Тропа пройдет от Дербента в Дагестане до Сочи и соединит Черное и Каспийское моря через горы Северного Кавказа.