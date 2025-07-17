Турист провалился в снежную трещину в Домбае

ЧП с туристом из Ставрополя произошло в Карачаево-Черкесии – находясь с экскурсией в горах, мужчина провалился в снежную трещину.

Житель Ставрополя пострадал от несчастного случая в КЧР, подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

ЧП случилось неподалеку от поселка Домбай. Житель Ставрополя приехал в горы вместе с экскурсионной группой выходного дня. В МЧС свой поход он не регистрировал.

В какой-то момент турист, находясь выше Турьего озера, мужчина упал в снежную трещину. При падении он травмировал голову.

На помощь к пострадавшему отправились специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда им. В.М. Дзераева. Они отыскали раненого и оказали ему первую помощь.

Затем туриста спустили в поселок Домбай, где его ждали врачи.