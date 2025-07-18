Вестник Кавказа

Турист из Москвы погиб в Абхазии

Турист из Москвы погиб в Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Москвы средних лет разбился, находясь на отдыхе в Абхазии. Мужчина упал со скалы у одного из водопадов в Ткуарчальском районе.

Трагедия произошла с туристом из России в Абхазии, подробности происшествия рассказали в МЧС республики.

ЧП случилось в Ткуарчальском районе, неподалеку от популярного среди туристов заброшенного "города-призрака" Акармара. Житель Москвы 1979 года рождения находился у одного из Акармарских водопадов, который называется Великан. В какой-то момент он сорвался со скалы.

Спасатели МЧС Абхазии отправились на место инцидента по срочному вызову в 15.45. К сожалению, мужчина погиб. Сейчас идут работы по извлечению тела из воды.

Напомним, водопад Великан находится на реке Худзга вместе с водопадами Святой и Ирина. Его высота – 100 м.

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