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Турбинные аппараты ИВЛ будут делать в Узбекистане

Турбинные аппараты ИВЛ будут делать в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ученые Узбекистана с участием российских коллег работают над созданием отечественного аппарата ИВЛ, действующего за счет турбин. Опытный образец может быть выпущен уже в конце года.

Собственный аппарат ИВЛ начинают создавать в Узбекистане. О процессе разработки рассказали в Миннауки республики.

Над созданием аппарата трудятся узбекские и российские специалисты. Задача заключается в том, чтобы новый прибор по своим характеристикам был лучше, чем зарубежные флагманы.

Предполагается, что аппарат оснастят искусственным интеллектом. Первый образец появится уже в конце текущего или в начале следующего года.

Отличия турбинного аппарата ИВЛ

В обычных аппаратах ИВЛ используются устройства вакуумного сжатия. Такие аппараты громоздкие, тяжелые, поршневые устройства часто выходят из строя.

В турбинных аппаратах применяются вентиляторы. Вес такого прибора не превышает 2 кг.

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