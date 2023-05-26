Турбинные аппараты ИВЛ будут делать в Узбекистане

Ученые Узбекистана с участием российских коллег работают над созданием отечественного аппарата ИВЛ, действующего за счет турбин. Опытный образец может быть выпущен уже в конце года.
Собственный аппарат ИВЛ начинают создавать в Узбекистане. О процессе разработки рассказали в Миннауки республики.
Над созданием аппарата трудятся узбекские и российские специалисты. Задача заключается в том, чтобы новый прибор по своим характеристикам был лучше, чем зарубежные флагманы.
Предполагается, что аппарат оснастят искусственным интеллектом. Первый образец появится уже в конце текущего или в начале следующего года.
Отличия турбинного аппарата ИВЛ
В обычных аппаратах ИВЛ используются устройства вакуумного сжатия. Такие аппараты громоздкие, тяжелые, поршневые устройства часто выходят из строя.
В турбинных аппаратах применяются вентиляторы. Вес такого прибора не превышает 2 кг.