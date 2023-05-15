Узбекистан закупит лифты в Москве

Лифты в Узбекистан будет поставлять Щербинский лифтостроительный завод, расположенный в Москве. Договоренности были достигнуты на выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходила в Ташкенте.
"Один из крупнейших лифтостроительных заводов России впервые подписал с узбекскими строительными компаниями три соглашения на поставку оборудования в течение трех лет. Общая стоимость контрактов оценивается в 200 млн рублей"
– заммэра Москвы Владимир Ефимов
Лифты Щербинского завода оснащены смарт-дисплеями. Устройства встроены в зеркало на стене кабины.
Такими лифтами можно управлять с помощью смартфона благодаря особой технологии - SmartAirKey.
А за счет SmartAirClean воздух в кабине дезинфицируется.
Щербинские лифты поставляются во все регионы России, соглашение с Узбекистаном позволит предприятию выйти на международный рынок.