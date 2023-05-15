Узбекистан закупит лифты в Москве

Опубликовано: 5:15, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Щербинские лифты появятся в новых многоэтажках в Узбекистане. Действующий в Москве завод заключил контракты с нескольким строительными компаниями республики.

Лифты в Узбекистан будет поставлять Щербинский лифтостроительный завод, расположенный в Москве. Договоренности были достигнуты на выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходила в Ташкенте.

"Один из крупнейших лифтостроительных заводов России впервые подписал с узбекскими строительными компаниями три соглашения на поставку оборудования в течение трех лет. Общая стоимость контрактов оценивается в 200 млн рублей"

– заммэра Москвы Владимир Ефимов

Лифты Щербинского завода оснащены смарт-дисплеями. Устройства встроены в зеркало на стене кабины.

Такими лифтами можно управлять с помощью смартфона благодаря особой технологии - SmartAirKey.

А за счет SmartAirClean воздух в кабине дезинфицируется.

Щербинские лифты поставляются во все регионы России, соглашение с Узбекистаном позволит предприятию выйти на международный рынок.