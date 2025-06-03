Вестник Кавказа

Три десятка иностранцев выдворили за несколько дней из Грузии

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Из Грузии за последние дни было выдворено почти три десятка иностранных граждан. Их обвинили в нарушении миграционного законодательства.

МВД Грузии объявило о выдворении из страны 26 иностранных граждан, нарушивших миграционные правила.

В министерстве отметили, что речь идет о гражданах 10 стран – России, Бангладеша, Индии, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.

Уточняется, что выдворение было произведено в координации департамента миграции и соответствующих подразделений МВД.

Согласно действующему законодательству Грузии, выдворенные иностранцы не могут въезжать на территорию республики.

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