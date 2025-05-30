Грузия запретит въезд иностранцам, просрочившим срок пребывания

С 1 октября в Грузии вырастут штрафы и ограничения на въезд для иностранных граждан, которые ранее просрочили разрешенный срок пребывания в стране.

В Грузии с 1 октября 2025 года в силу вступят новые правила, касающиеся иностранных граждан, просрочивших сроки пребывания.

Для тех, кто по окончании разрешенного срока остался в Грузии на три месяца, штраф составит с 1 октября 1 тыс лари вместо 180 лари ($368 вместо $66). Также нарушитель не сможет повторно въехать в Грузию в течение шести месяцев.

Тот, кто нелегально провел в Грузии до года, будет оштрафован на 2 тыс лари ($735), въезд в страну закроется на два года.

Иностранным нарушителям, которые провели в Грузии более 1 года, будет грозить штраф 3 тыс лари ($1,1 тыс), повторно въехать в Грузию они смогут не раньше, чем через три года.

Граждане РФ, Азербайджана, Армении, Украины и ряда других стран могут легально находиться в Грузии без визы на протяжении 1 года.