Грузия установила новый рекорд по числу туристов

С начала 2025 года Грузия приняла более двух миллионов туристов, установив новый рекорд в сфере гостеприимства – примечательно, что первое место по числу посетивших страну путешественников заняла Россия.

Несмотря на политические потрясения, сфера гостеприимства в Грузии ставит новые рекорды – только с начала 2025 года страну посетили 3,2 млн визитеров, 2,3 млн из которых приехали с туристическими целями, сообщили в Национальной администрации туризма.

Это - новый исторический максимум: рост числа туристических визитов за первое полугодие составил 6,9% по сравнению с тем же периодом 2024 года, передает Sputnik Грузия.

Что касается общего числа визитов, то оно тоже выросло на 4,4%, говорится в сообщении турадминистрации.

Определилась и пятерка лидеров, первое место в которой снова заняла Россия, показавшая рост туристов на 10,2% - до 581,1 тыс визитеров. "Серебро" у Турции – посмотреть красоты Грузии из этой страны приехали 533,6 тыс туристов. На третьем месте соседняя Армения – 390,8 тыс туристов. На четвертом месте с более чем дувкратным отрывом следует Израиль – 171,3 тыс гостей. Замыкает пятерку лидеров соседний Азербайджан – оттуда в Грузию за полгода съездили 135,2 тыс путешественников.

Что касается того, как чаще всего в страну прибывают туристы, то больше половины из них, 56,6%, отдала предпочтение сухопутным границам. Наибольшей популярностью у гостей пользуется КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, второе место за КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, третье занимает КПП "Садахло" на грузино-армянской границе.

Прилететь в Грузию предпочли 42,7% от общего числа иностранцев, и безусловным лидером по авиаперевозкам является Тбилисский международный аэропорт, принявший за полугодие 803,8 тыс визитеров.