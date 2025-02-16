Туризм Грузии опередил показатели многих стран – министр экономики

Новый министр экономики Грузии назвала растущие перспективы развития туризма в стране и заявила о прогнозе роста уровня грузинского ВВП на ближайшие три года.

Согласно заявлению нового главы министерства экономики Грузии Мариам Квривишвили, сделанного в рамках проведения мероприятия "Туристический и инвестиционный потенциал страны, значение стратегических проектов и инициатив, возможности и вызовы", в отрасли туризма Грузия достаточно преуспела: по мнению министра, страна уже смогла развить свои инфраструктурные проекты и туризм в целом, опередив при этом показатели многих стран, по ее словам, более развитых.

"В плане развития туризма и авиации наша страна за последние несколько лет смогла сделать то, чего не смогли многие более развитые страны"

– Мариам Квривишвили

В своем выступлении министр также затронула вопросы статистики и предоставила показатели, которые дают информацию о нынешнем состоянии развития сферы ключевых экономических отраслей и гражданской авиации в стране, а также – количество иностранных туристов, посетивших территорию Грузии за прошедшие несколько лет (с 2022 по настоящее время).

Согласно статистическим данным, в прошлом, 2024 году число иностранных туристов составляло 7 368 149 человек. Этот показатель на 4% выше в сравнении с тем же, аналогичным значением в 2023 году. В прошлом году показатели прибыли, полученной от туризма, выросли более, чем на 7%. Аналитики прогнозируют такой же рост и в 2025 году: только за первый месяц 2025 года доходы от международного туризма были выше на 1,2% в сравнении с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев, весной текущего года ими был сделан вывод о том, что уровень дохода от международного пассажиропотока достиг своего исторического максимума - $826 млн.

Также следует отметить, что рост количества туристов повысил спрос на работу международных аэропортов – за первую четверть 2025 года статистика отмечает более, чем 2 млн иностранных туристов, обслуженных гражданской авиацией из более, чем десяти различных направлений. В 2024 году пассажиропоток значительно увеличился, в сравнении с показателями 2023 года – более, чем на 20%.

Помимо прочего, Квривишвили акцентировала внимание на том, какие направления экономической политики правительства следует считать приоритетными, и подчеркнула необходимость оказания поддержки местного предпринимательства и инвестирования новых инфраструктурных проектов, направленных на привлечение большего количества иностранных туристов.