Трасса "Кавказ" ушла под воду в Кабардино-Балкарии

Подтопления зафиксированы на трассе "Кавказ" в КБР. Затруднено движение автотранспорта, предупреждают сегодня власти региона.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о затруднениях в движении транспорта на одном из участков федеральной трассы "Кавказ". Дорожное полотно подтоплено из-за обильных осадков.
"В результате подтопления дождевыми водами дорожного полотна на участке федеральной трассы Р-217 "Кавказ" (обход города Баксана 431, 434 км федеральной автодороги Р-217) частично затруднено движение автотранспорта"
– Казбек Коков
Объезд подтопленного участка трассы осуществляется через Баксан. На месте работают дорожные службы и сотрудники Госавтоинспекции.