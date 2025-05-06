Вестник Кавказа

Трасса "Кавказ" ушла под воду в Кабардино-Балкарии

Трасса "Кавказ" ушла под воду в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подтопления зафиксированы на трассе "Кавказ" в КБР. Затруднено движение автотранспорта, предупреждают сегодня власти региона.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о затруднениях в движении транспорта на одном из участков федеральной трассы "Кавказ". Дорожное полотно подтоплено из-за обильных осадков.

"В результате подтопления дождевыми водами дорожного полотна на участке федеральной трассы Р-217 "Кавказ" (обход города Баксана 431, 434 км федеральной автодороги Р-217) частично затруднено движение автотранспорта"

– Казбек Коков

Объезд подтопленного участка трассы осуществляется через Баксан. На месте работают дорожные службы и сотрудники Госавтоинспекции.

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