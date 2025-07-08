Трамп заявил о возможности встречи с Си Цзиньпином до конца года

Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться до конца года.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая может состояться до конца года.

"Он [Си Цзиньпин] хочет встретиться, и я тоже с нетерпением жду встречи. Я бы сказал, что [она состоится] до конца года"

– Дональд Трамп

Американский президент также сообщил, что торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном прошли продуктивно.

Ранее Трамп заявил, что готов совершить поездку в Китай, но только по приглашению лидера КНР.

Отметим, что представители США и Китая провели переговоры по тарифам в Стокгольме. Стороны договорились о продлении тарифных льгот на импорт на три месяца.