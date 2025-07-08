Трамп заявил о возможности встречи с Си Цзиньпином до конца года

Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться до конца года.
Лидер США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая может состояться до конца года.
"Он [Си Цзиньпин] хочет встретиться, и я тоже с нетерпением жду встречи. Я бы сказал, что [она состоится] до конца года"
– Дональд Трамп
Американский президент также сообщил, что торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном прошли продуктивно.
Ранее Трамп заявил, что готов совершить поездку в Китай, но только по приглашению лидера КНР.
Отметим, что представители США и Китая провели переговоры по тарифам в Стокгольме. Стороны договорились о продлении тарифных льгот на импорт на три месяца.