Вестник Кавказа

Китай и США договорились о тарифных льготах на три месяца

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Пекин и Вашингтон продлили тарифные льготы на импорт в ходе переговоров в Швеции.

Представители Пекина и Вашингтона провели торговые переговоры, в рамках которых стороны договорились о продлении льготного режима на три месяца, передает Sveriges Radio.  

"США и Китай договорились продлить действие тарифных льгот. Это заявление было сделано после двухдневных переговоров в Стокгольме под руководством министра финансов США Скотта Бессента и вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна"

– Sveriges Radio 

Напомним, в мае этого года в Женеве США и Китай достигли договоренностей о снижении пошлин на импорт, которые должны были истечь 12 августа. Стороны  условились, что китайский импорт будет облагаться пошлинами в 30%, а американский – в 10%.

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