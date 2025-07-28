Вестник Кавказа

Трамп похвастался остановкой пяти вооруженных конфликтов

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Американский лидер считает себя причастным к остановке пяти войн. Он отметил, что один из вооруженных конфликтов был остановлен буквально вчера.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил во время поездки в Шотландию, что положил конец пяти войнам.

Выступая в Абердине на церемонии открытия нового гольф-поля в клубе Trump International Golf Links, глава Белого дома отметил, что один из таких конфликтов США удалось остановить вчера.

"Мы, как вы знаете, вчера остановили войну (конфликт между Таиландом и Камбоджей – прим. ред.). Но вообще мы остановили уже около пяти войн. Это намного важнее, чем игра в гольф, как бы сильно я его ни любил"

– американский лидер

Ранее президент США сообщил, что конфликт между Таиландом и Камбоджей получилось остановить благодаря тому, что в ситуация вмешался лично он. Трамп подчеркнул, что стороны договорились прекратить огонь, а также добавил, что поручил возобновить торговые контакты с представителями обеих стран.

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