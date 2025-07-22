Иран опроверг слова Трампа о вмешательстве в переговоры по Газе

Тегеран не предпринимает действий, чтобы повлиять на переговоры по прекращению огня в секторе Газа, такое заявление сделали в МИД Ирана в ответ на слова Трампа.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран вмешивается в переговоры по сектору Газа, передает агентство IRNA.

"Любые заявления о вмешательстве исламской республики в переговорный процесс абсолютно безосновательны и представляют собой попытку избежать ответственности за соучастие США в преступлениях сионистского режима против палестинского народа"

– Багаи

Иран, как и большинство стран мира, осуждает геноцид в палестинском анклаве и выступает в поддержку любых инициатив, которые приведут к прекращению боевых действий и улучшению гуманитарной обстановки в секторе Газа, добавил представитель МИД ИРИ.