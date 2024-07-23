Трамп: США важно общаться с Россией

Дональд Трамп заявил, что Вашингтону следует поддерживать отношения с Москвой. Он отметил, что, будучи президентом США, хорошо ладил с Владимиром Путиным.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший лидер страны с 2017 по 2021 годы Дональд Трамп заявил о важности поддерживать отношения с Россией, Китаем и КНДР.

Он отметил, что хорошие отношения с лидерами государств – это хорошо, а не плохо. Трамп подчеркнул, что Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын находятся "на вершине своей игры".

Помимо этого, кандидат в президенты сообщил, что очень хорошо ладил с российским лидером и часто обсуждал с ним Украину. Он считает, что ситуация не обострилась бы, если бы не Джо Байден.