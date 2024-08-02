ДТП в Армении недалеко от столицы: пострадал ребенок

Иномарка столкнулась с дорожным ограждением на участке трассы Ереван-Севан в Армении. В результате происшествия все находящиеся в салоне отправлены в больницу, в том числе и двухлетний ребенок.

Серьезное ДТП случилось на участке трассы Ереван-Севан в Армении, рассказали в МВД республики.

Столкновение произошло накануне почти в полночь. Водитель машины марки "Mazda" не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Он и двое его пассажиров получили травмы и попали в больницу.

Среди пострадавших оказался двухлетний ребенок. Состояние малыша и 30-летнего водителя медики оценивают как средней тяжести. Его 33-летняя пассажирка находится в тяжелом состоянии.