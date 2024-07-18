Новую автомагистраль до границы с Арменией построят в Грузии

Европейский инвестиционный банк поможет Грузии со строительством новой автомагистрали, ведущей к границе с Арменией. Стоимость проекта составит четверть миллиарда евро.

В Грузии собираются построить новую автомагистраль до границы с Арменией. Об этом сказано в Telegram-канале Caucasian Bureau.

По его данным, дорога будет пролегать через село, населенное этническими азербайджанцами.

Строительство дороги обойдется в 250 млн евро. Финансированием проекта займется Европейский инвестиционный банк.

Ожидается, что новая автомагистраль протяженностью более 29 км будет состоять из четырех полос. Она соединит город Рустави с ТПП "Садахло", которое находится в Марнеульском районе страны.